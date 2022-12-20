Переселенцы из Донбасса получили обогреватели от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил в общежития и центры компактного проживания внутри перемещенных лиц очередную партию обогревателей, чтобы помочь людям в период зимних морозов.

Электроприборы от фонда поступили для переселенцев из Донецкой области, которые живут в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Кроме того, часть из них была направлена и на саму Донбасс, где ситуация с отоплением и газоснабжением сегодня самая сложная.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц фонд планирует передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".