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Переселенцы из Донбасса получили обогреватели от Фонда Ахметова

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Вторник 20 декабря 2022 17:44
Переселенцы из Донбасса получили обогреватели от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Донбасса получили обогреватели от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил в общежития и центры компактного проживания внутри перемещенных лиц очередную партию обогревателей, чтобы помочь людям в период зимних морозов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Электроприборы от фонда поступили для переселенцев из Донецкой области, которые живут в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Кроме того, часть из них была направлена и на саму Донбасс, где ситуация с отоплением и газоснабжением сегодня самая сложная.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет Новой почты.

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц фонд планирует передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы писали, что маленькая девочка передала военным трогательное письмо и деньги .

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