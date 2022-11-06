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Переселенцы в Черкассах получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова

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Воскресенье 06 ноября 2022 16:33
Переселенцы в Черкассах получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Черкассах получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я – Мариуполь" продолжает обеспечивать переселенцев самым необходимым. В первую очередь речь идет о продуктовых и гигиенических наборах.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На этот раз мариупольцы, которые из-за войны были вынуждены переехать в Черкасс, получили полтысячи наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Люди, которые обращаются в местный хаб за поддержкой, говорят, что такая помощь очень важна для них. Ведь большинство из них вынуждены начинать жизнь на новом месте фактически с чистого листа.

Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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