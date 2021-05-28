Пересадка органів в Білорусі: українцям розповіли, що робити в даній ситуації

Закриття авіасполучення з Білоруссю викликало ажіотаж серед жителів України . Люди, які змушені були летіти в Білорусь для проведення хірургічних операцій, опинилися в складній ситуації. А в посольстві їм запропонували дістатися наземним транспортом і своїм коштом.

Що робити українцям і які є зараз варіанти повернення в Україну з Білорусі, розповів глава МЗС у програмі " Право на владу "на телеканалі" 1 + 1".

У Білорусі на лікуванні перебуває 30 українців

Всього в білоруському центрі трансплантології зараз перебуває 30 українців. Також є громадяни України, які проходять лікування в інших медзакладах. Відомо, що вони зверталися в посольство, але там їм ніякої інформації не надали.

Людмила Іванова повідомила про чоловіка, який знаходиться в Мінському науково-практичному центрі хірургії, трансплантології та гематології разом з кількома українцями. Повертатися після складних операцій краще літаком, а не автомобілем.

У посольстві не відповідають третю добу

"Телефони, які є на сайті посольства і які озвучені в ЗМІ, — взагалі ніхто не відповідає. Зв'язку з посольством немає. Була інформація сьогодні, що хтось із посольства до них прийде - ніхто не прийшов. Хто займатиметься з українського боку питанням цих людей про те, щоб їм дістатися до України, ми не знаємо. Куди нам звертатися? Якщо немає якоїсь конкретної програми, конкретних шляхів, то нехай влада озвучить, щоб ми знали, що треба сподіватися тільки на себе або якихось волонтерів", - розповіла Іванова.

Що пообіцяв Дмитро Кулеба

Глава МЗС України пояснив, що програмою трансплантації керує МОЗ, але, якщо виникають складнощі, пов'язані з іншими країнами, МЗС обов'язково підключається.

"Але в екстрених кризових ситуаціях, коли треба когось евакуювати, МЗС включається. Я Ваші емоції повністю розумію", - зазначив Кулеба.

Він додав, що зараз в Білорусі перебуває 26 українців, ще 160 осіб знаходиться в черзі на трансплантацію. А це означає, що найближчим часом їм потрібно буде потрапити в Білорусь.

"Ми вже знайшли реанімобіль, який буде перебувати постійно в розпорядженні нашому Для того, щоб вивозити людей. Запевняю вас, що ми знайдемо рішення і для митниці, і для ПЛР-тестів, і для перевезення. Кожен громадянин України може розраховувати на нашу підтримку. Я перепрошую, якщо ваш чоловік дзвонив - і не додзвонився. Але інші громадяни додзвонилися. 10 осіб додзвонилися - і їм допомога вже надається. Українська держава вже неодноразово довела, що вона не кидає своїх громадян у біді", - запевнив українку глава МЗС.

Як зазначила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак, всі реанімобілі системи екстреної медичної допомоги кожної області готові транспортувати наших пацієнтів до Білорусі та з неї.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що робити українцям у Білорусі