Пересадка органов в Беларуси: украинцам рассказали, что делать в данной ситуации

Закрытие авиасообщения с Беларусью вызвало ажиотаж среди жителей Украины . Люди, которые вынуждены были лететь в Беларусь для проведения хирургических операций, оказались в сложной ситуации. А в посольстве им предложили добраться наземным транспортом и за свой счет.

Что делать украинцам и какие есть сейчас варианты возвращения в Украину из Беларуси, рассказал глава МИД в программе " Право на владу " на телеканале "1+1".

В Беларуси на лечении находится 30 украинцев

Всего в белорусском центре трансплантологии сейчас находится 30 украинцев. Также есть граждане Украины, которые проходят лечение в других медучреждениях. Известно, что они обращались в посольство, но там им никакой информации не предоставили.

Людмила Иванова сообщила о муже, который находится в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии вместе с несколькими украинцами. Возвращаться после сложных операций лучше самолетом, а не автомобилем.

В посольстве не отвечают третьи сутки

"Телефоны, которые есть на сайте посольства и которые озвучены в СМИ, — вообще никто не отвечает. Связи с посольством нет. Была информация сегодня, что кто-то из посольства к ним придет — никто не пришел. Кто будет заниматься с украинской стороны вопросом этих людей о том, чтобы им добраться до Украины, мы не знаем. Куда нам обращаться? Если нет какой-то конкретной программы, конкретных путей, то пусть власть озвучит, чтобы мы знали, что надо надеяться только на себя или каких волонтеров", - рассказала Иванова.

Что пообещал Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины объяснил, что программой трансплантации руководит Минздрав, но, если возникают сложности, связанные с другими странами, МИД обязательно подключается.

"Но в экстренных кризисных ситуациях, когда надо кого-то эвакуировать, МИД включается. Я ваши эмоции полностью понимаю", - отметил Кулеба.

Он добавил, что сейчас в Беларуси находится 26 украинцев, еще 160 человек находится в очереди на трансплантацию. А это значит, что в ближайшее время им нужно будет попасть в Беларусь.

"Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться постоянно в распоряжении нашем для того, чтобы вывозить людей. Уверяю вас, что мы найдем решение и для таможни, и для ПЦР-тестов, и для перевозки. Каждый гражданин Украины может рассчитывать на нашу поддержку. Я извиняюсь, если ваш муж звонил — и не дозвонился. Но другие граждане дозвонились. 10 человек дозвонились — и им помощь уже оказывается. Украинское государство уже доказало неоднократно, что она не бросает своих граждан в беде", - заверил украинку глава МИД.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак, все реанимобили системы экстренной медпомощи каждой области готовы транспортировать наших пациентов в Беларусь и из нее.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что делать украинцам в Беларуси