Перепланировка квартиры в 2025 году: что можно делать без разрешения, а что - строго запрещено

Что входит в понятие перепланировки?

Перепланировка квартиры - это изменения, внесенные внутри объекта недвижимости после его ввода в эксплуатацию. Такие ремонтные и строительные работы могут быть незначительными или достаточно серьезными. Например, снос кладовки в коридоре, совмещение санузла, расширение кухни или гостиной за счет лоджии, объединение кухни и гостиной.

Каждый объект недвижимости должен иметь свой технический паспорт. Если проводятся изменения, не соответствующие техпаспортам, они считаются перепланировкой. При этом важно, чтобы не затрагивались несущие конструкции и инженерные системы, а также не расширялись габариты уже построенной квартиры. Если нарушаются несущие стены, это уже считается не перепланировкой, а реконструкцией.

Под понятие "перепланировка" попадают такие работы, как

перенос и разборка внутренних перегородок,

перенос и обустройство дверных проемов,

перепланировка и обустройство тамбуров,

достройка балкона на первом этаже.

Какую перепланировку не нужно узаконивать?

Некоторые виды ремонтно-строительных работ можно выполнять без оформления разрешения. Документы не нужны в случае выполнения таких работ:

Увеличение жилой или нежилой площади за счет демонтажа перегородок без затрагивания капитальных несущих стен и конструкций.

Совмещение санузла при наличии между ванной и туалетом не несущей стены и отсутствии вентиляционного канала.

Соединение кухни и гостиной в доме без газа.

Устройство или устранение оконных и дверных проемов во внутренних перегородках.

Совмещение кухни или гостиной с лоджией без демонтажа подоконного блока и изменений в системе отопления.

Для уверенности в том, что планируемые работы не требуют разрешения, лучше проконсультироваться с юристом. В противном случае, по незнанию можно выполнить перепланировку, которую потом невозможно узаконить.

Что можно и чего нельзя делать при перепланировке квартиры?

Есть большой список возможных изменений, которые можно сделать при перепланировке жилья, но только при наличии соответствующих документов. Это может быть перенос или модернизация газового оборудования, работы с несущими конструкциями, расширение границы помещения, разделение квартиры на две и другие работы.

Однако существуют и ограничения. Например, нельзя расширять площадь санузла за счет жилой комнаты, проводить демонтаж наружных несущих стен с целью объединения помещения с балконом, переносить радиаторы на лоджию или застекленный балкон, нарушать целостность межэтажных перекрытий и вентиляционных каналов.

Полный список запрещенных работ можно также получить у юриста, чтобы избежать неприятных последствий.

Перепланировка связана с определенными бюрократическими процедурами (фото: Freepik.com)

Как правильно сделать перепланировку квартиры?

Если вы хотите сделать перепланировку квартиры, лучше всего действовать в соответствии с законом. Это поможет избежать штрафов и дополнительных расходов. Уже были случаи, когда изменения не удалось узаконить, и владельцу пришлось вернуть помещение к его первоначальному виду.

Процесс перепланировки включает несколько этапов. Сначала нужно создать проект перепланировки, затем подать декларацию в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. После получения разрешения можно начинать работы. По завершении нужно сделать новый технический паспорт и подать заявление в Центр предоставления административных услуг.

После получения заключения о соответствии проекта, необходимо обратиться к нотариусу или государственному регистратору для внесения данных в Государственный реестр. Все эти шаги подтверждают законность перепланировки.

Какие документы нужны для оформления перепланировки квартиры?

Для узаконивания перепланировки по упрощенной схеме нужно предоставить паспорт, идентификационный код владельца, старый технический паспорт, а также документы на право собственности. Для получения разрешения на перепланировку нужны также заявление и проект перепланировки.

В отдельных случаях, если квартира находится в доме, который является памятником архитектуры, потребуется дополнительное разрешение от местных органов власти. Все изменения подтверждаются новым техническим паспортом и выпиской из Государственного реестра.

Для новостроек перепланировка может быть бесплатной, если изменения сделаны до сдачи дома в эксплуатацию. Для уже сданных квартир стоимость узаконивания может колебаться от 50 до 2000 долларов, в зависимости от сложности работ.