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Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: у Раді зробили заяву

STYLERЖиття    02.07.2020 - 09:06
Чи перенесуть місцеві вибори через коронавірус: у Раді зробили заяву
Місцеві вибори 2020 в Україні (фото: РБК-Україна)

У "Слузі народу" розповіли, чи будуть перенесені місцеві вибори через пандемію коронавірусу

У Верховній Раді розповіли, чи будуть перенесені місцеві вибори 2020 в Україні через коронавірус. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зробити це вже неможливо.

Арахамія каже, що вибори, заплановані на жовтень вже не будуть переноситися, адже для цього фактично потрібно міняти Конституцію, пише Уніан.

А ось точна дата виборів буде визначена Радою вже наступного тижня. Нардеп також заявив, що ймовірність перенесення голосування є не більше ніж чутками.

"Але для того, щоб у когось, наприклад, виникла думка зробити так, на це знадобилося б дві сесії. У нас немає часу до виборів зробити це за дві сесії, через зміну Конституції фактично. Я вважаю, що цей сценарій неможливий, скільки б там чуток не було. Це просто юридично неможливо зробити", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні попередньо повинні відбутися вже через кілька місяців - 25 жовтня 2020 року.

Раніше ми писали, що Михайло Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу.

Також повідомлялося, що мером Києва вперше може стати жінка.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України выборыДавид Арахамія
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