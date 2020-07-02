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Перенесут ли местные выборы из-за коронавируса: в Раде сделали заявление

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 09:06
Перенесут ли местные выборы из-за коронавируса: в Раде сделали заявление
Местные выборы 2020 в Украине (фото: РБК-Украина)

В "Слуге народа" рассказали, будут ли перенесены местные выборы из-за пандемии коронавируса

В Верховной Раде рассказали, будут ли перенесены местные выборы 2020 в Украине из-за коронавируса. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сделать это уже невозможно.

Арахамия говорит, что выборы, запланированные на октябрь уже не будут переноситься, ведь для этого фактически нужно менять Конституцию, пишет Униан.

А вот точная дата выборов будет определена Радой уже на следующей неделе. Нардеп заявил также, что вероятность переноса голосования является не более, чем слухами.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, через изменение Конституции фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.

Напомним, что местные выборы в Украине предварительно должны состояться уже через несколько месяцев - 25 октября 2020 года.

Ранее мы писали, что Михаил Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть.

Также сообщалось, что мэром Киева впервые может стать женщина.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины выборыДавид Арахамия
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