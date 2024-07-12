Перенос фото с Android на iOS стал проще: Google представила новый способ

Детали нововведения

Инструмент, который будет доступен в течение следующей недели, автоматизирует процесс переноса фотографий из Google Фото в iCloud. Вам не нужно будет ничего скачивать, загружать или делать вручную, кроме как запустить процесс через веб-интерфейс.

На странице поддержки Apple говорится, что в зависимости от объема данных, перенос может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Перенос фотографий из Google в iCloud не приведет к их удалению из Google Фото. Если вы хотите полностью избавиться от них в Google Фото, это нужно будет сделать вручную.

Кроме того, сервис не будет работать для детских учетных записей, учетных записей Apple ID, управляемых администраторами (тех, которые настраиваются через ИТ-отделы), а также для учетных записей iCloud с включенной функцией "Расширенная защита данных".

Этот инструмент является продолжением аналогичного сервиса, запущенного в 2021 году, который позволял переносить фотографии из iCloud в Google Фото.

Что еще известно про Data Transfer Initiative

Инициатива DTI была запущена в 2023 году как совместный проект Apple, Google и Meta. Официально ее цель - продвигать идеи проекта по переносу данных с открытым исходным кодом (Data Transfer Project, DTP), который стартовал пятью годами ранее.

Неофициально же, вряд ли это совпадение, что DTI начала работу за несколько месяцев до того, как Европейская комиссия определила "контролирующие компании" в рамках Закона о цифровых рынках, а цели DTI совпадают с требованиями данного регулирующего органа.