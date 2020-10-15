Перелом черепа і струс: в дитсадку Одеси сталася НП з дитиною

В Одесі сталася НП з дитиною в дитячому саду (Колаж РБК-Україна)

Вихователі намагалися приховати, що дитина отримала травму в дитячому саду

В Одесі вихователі одного з дитячих садочків не стали викликати швидку допомогу дитині, а просто поклали її спати. Дівчинка скаржилася на нудоту, але педагоги не звернули на це увагу.

Чотирирічна дівчинка отримала сильну травму голови під час прогулянки на вулиці. Вона сильно вдарилася і її майже одразу почало нудити. Проте педагоги не стали викликати медиків, а просто поклали дівчинку спати. Деталі розповіли ТСН.

Шум підняли батьки дівчинки, коли дізналися про подію. Вони ввечері прийшли за донькою в дитячий сад, і вихователь повідомила батькові, що за дитиною потрібно поспостерігати. Якщо їй стане гірше, то потрібно звернутися до медиків. Мало того, співробітники дитячого саду наполягали на тому, щоб батьки нікому не розповідали про те, що травму дівчинка отримала в дошкільному закладі.

"Тато, ви не хвилюйтеся, поспостерігайте за дочкою ввечері, якщо вона буде погано себе почувати, то зверніться в медустанову, але я вас благаю, тільки не кажіть, що це трапилось у дитячому садку", - процитував батько дитини слова вихователя.

Увечері дитині стало гірше і її терміново госпіталізували в лікарню. Лікарі діагностували у дитини серйозну травму, знімки показали перелом потиличної кістки. Також у дівчинки струс мозку. Зараз дівчинка знаходиться під наглядом лікарів, а поліція з'ясовує, чому вихователі не стали надавати дитині допомогу і за яких обставин вона отримала травму.

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