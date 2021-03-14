Перехід на літній час: коли і куди перевести годинник, і коли це буде востаннє

Коли потрібно перейти на літній час?

Перевести стрілки на одну годину вперед потрібно в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Тобто в останню березневу неділю. Втім, сучасні гаджети самі справляються з цим завданням, потрібно підкручувати тільки годинник зі стрілками та інші застарілі пристрої.

В Україні перехід на літній час роблять щорічно в останню неділю березня, на зимовий - в останню неділю жовтня. Восени стрілку переводять на годину назад, а навесні - вперед.

Навіщо переводять годинник?

Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали ще в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.

Таку практику вперше ввели в Британії з метою економії електроенергії. Але з часом економія звелася майже до нуля (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток і розподіл енергоресурсів.

Перехід став більше номінальним, і багато країн, від цього відмовилися. Тепер і Україна прийшла до цього рішення.

Коли переведемо стрілки востаннє?

Автори законопроекту №4201, прийнятого 3 березня, розраховують, що перехід на зимовий час в жовтні 2021-го виявиться для України останнім.

"Кожен рік перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім", - кажуть розробники нормативного акта.

Якщо закон ухвалять в цілому, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а залишиться нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території. Таким чином різниця між київським та московським часом становитиме одну годину постійно.

Зазначимо, що після прийняття законопроекту подейкували, що в Україні з'явиться розподіл по регіонах. Але прем'єр-міністр Денис Шмигаль чутки спростував, заявивши, що на всій території України має діяти київський час.