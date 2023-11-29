Предсказание судьбы и имени жениха: как украинки в прошлом веке гадали на праздник Андрея

Гадание с решетом

Девушки клали в решето разные предметы, слегка стряхивали его, имитируя, что просеивают муку, а затем наугад с закрытыми глазами вынимали первый попавшийся предмет. Кольцо и венок предвещали замужество или помолвку. Гребень, зеркало и бусы - девушка в этом году не выйдет замуж. Кукла и платок - внебрачный ребенок.

Кто первый выйдет замуж

Каждая девушка клала в решето какую-то свою вещь - бусы, ленты, запаски. Затем с решетом вылезали на печь и подбрасывали его. Чья вещь первая выпрыгнет - та из девушек первая выйдет замуж. Если чья-то вещь останется в решете, то девушка в этом году не выйдет замуж.

Гадание на имя жениха

Девушки писали на листочках мужские имена. Листочков должно было столько, сколько лет девушке, или сколько дней осталось до Рождества. Одна бумажка должна была быть пустой. Эти листочки девушки клали под подушку, а утром наугад вынимали один. Какое имя на нем написано - так и будет называться жених.

Также бумажки с именами ребят залепляли в вареники и бросали в горячую воду. Тогда смотрели, какое первый всплывет - какое имя в этом варенике спрятано, так и будут звать будущего мужа.

Лемки вырезали из бумаги 6, 8 или 12-угольную звезду. На каждом кончике писали мужское имя, а ночью наугад открывали один, чтобы узнать, как зовут жениха.

Картина Николая Пимоненко "Праздничное гадание", 1888 год (фото: Википедия)

Предсказание супружеской судьбы

На пороге девушки раскладывали испеченные коржики, пирожки или вареники. Тогда в дом впускали голодную собаку или кота - чью выпечку животное первой схватит, та девушка первая выйдет замуж.

Если чью-то вкусняшку пес или кот начнет есть, но потом перестанет - пара разведется. Если животное только понюхает угощение - то эта девушка не выйдет замуж вообще.

Если кот или пес занесет выпечку под кровать - то эта девушка будет разгульной, если в подвал - девушка умрет.

Гадание на воске

Девушки выливали горячий воск в воду и угадывали знак судьбы по форме. Если он напоминал венок или кольцо, это предвещало близкое замужество. А вот кукла, люлька, крест, гвоздь - означало, что девушка родит внебрачного ребенка или умрет.

Если воск выливался в форме ружья - это означало, что муж будет солдатом, если в виде бутылки - будет пьяницей, в виде скрипки - музыкантом.

Воск мог известить о судьбе не только одной девушки, а всех людей - если он выливался в форме тарелки - будет голод, если в форме сабли - война.