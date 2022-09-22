"Передал, чтобы не переживали": мама "азовца" Святослава Паламара рассказала о сыне

Как рассказала мама военного Лидия Паламарь, он в первую очередь позвонил жене, чтобы услышать голос ребенка.

"Я так и знала, что он перезвонит в первую очередь ребенку. Но он передал жене, для нас передал, что жив-здоров, чтобы не переживали, что все будет хорошо. Это то, что мы слышали и то, что мы знаем ", - говорит мама военного.

Также женщина добавила, что с сыном еще не разговаривала, но смотрела пресс-конференцию с президентом.

"Знаю то, что видели его измученным - это факт. Вижу его внешний вид… Это плен", - отметила Лидия.

В последний раз она говорила с сыном 20 мая, когда он выходил с завода "Азовсталь". Тогда он сообщил, что долго с ним не будет связи.

Святослав Паламарь вернулся из плена (фото: МВД Украины)

Добавим, что Святослав Паламарь - один из пяти командиров, которые после освобождения из плена будут находиться в Анкаре, Турция. Вместе с ним до конца войны под протекторатом президента Турции Эрдогана будут Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Денис Шлега и Олег Хоменко.

Отметим, что Украина из плена России освободила 215 военных, из них 108 - бойцы "Азова". Также освободили 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, среди которых граждане США, Британии, Марокко, Швеции и Хорватии.

В обмен на украинских защитников Украина передала Виктора Медведчука.