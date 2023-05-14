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Перед этими знаками Зодиака откроется целый мир новых возможностей!

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Воскресенье 14 мая 2023 06:30
Перед этими знаками Зодиака откроется целый мир новых возможностей! Гороскоп на май 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая расскажет про тройку знаков Зодиака, перед которыми в этот период откроется целый мир новых возможностей.

Кто они, эти счастливчики, пишет SlovoFraza.

Близнецы

На этой неделе Близнецы могут достичь всех поставленных целей и открыть массу новых возможностей. Для этого вам стоит проявлять больше инициативы и креативности.

Также вам важно научиться управлять своими эмоциями и не переживать из-за мелочей. Астрологи говорят, что это также отличное время для расширения своих социальных связей.

Рак

На этой неделе астрологи советуют Ракам проявлять больше самостоятельности и уверенности в себе, чтобы достичь успеха в работе и личной жизни. Помните, что ваш успех с 15 по 21 мая целиком будет зависеть от вас.

Также вам важно быть более открытым и коммуникабельным с окружающими, чтобы избежать конфликтов и разногласий.

Весы

В период с 15 по 21 мая Весам стоит проявлять больше инициативы и самостоятельности в работе и личной жизни, чтобы достичь желаемого и открыть новую страницу.

Кроме того вам рекомендуется проявлять больше заботы о своих близких и коллегах, чтобы укрепить свои отношения и связи с ними. Они - ваш надежный тыл, который обеспечит ваш успех.

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