Пенсію можна отримувати незалежно від віку і з мінімумом стажу: кого це стосується

Пенсіонери в Україні можуть оформити виплати в незалежності від віку і при мінімальному стажі. Це стосується тих українців, які напрацювали спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909.

Так, в газету Пенсійний кур'єр від 10 липня 2020 (№894) звернулася медичний працівник зі стажем 25 років. Жінка запитує, чи медпрацівник оформити пенсію незалежно від віку.

"Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку", - сказано в статті.

Категорії працівників, які потрапляють під категорію "спецстажу", перераховуються в постанові Кабінету міністрів №909 від 04.11.1993 (зі змінами). Чи потрапляєте ви в цей список, можна подивитися за посиланням.

Зазначимо, що вийти на пенсію зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили його до 1 квітня 2015-го. Далі кожен рік тривалість стажу збільшується (на сьогодні потрібно 28 років такого стажу).

"Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту", - йдеться в постанові Кабінету міністрів.

А ось інші пенсіонери зможуть вийти на відпочинок зараз зі стажем у 27 років, але для цього потрібно досягти 60 років чоловікам, а жінкам 59,5 років. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде дорівнювати чоловічому і становитиме 60 років.

Зазначимо, що деякі категорії пенсіонерів можуть оформляти пенсію в 45, 50 та 55 років. Вони потрапляють під окремий закон, який стосується певних складних і небезпечних умов роботи, метерів-героїнь і так далі.

Раніше ми писали, що українці зможуть виходити на пенсію достроково. Це торкнеться всіх категорій одержувачів виплат, але для цього потрібно напрацювати солідні роки стажу.