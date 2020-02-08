Пенсія в Україні: людям повідомили сумну новину

Пенсії в Україні незабаром чекає нова пенсійна реформа пов'язана з підвищенням пенсійного віку. Про неминучість нового підвищення заявила Галина Третьякова, нардеп від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

На думку політика, цей процес неминучий, оскільки за прогнозами з кожним роком все більше українців будуть отримувати мінімальну пенсію.

"Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - заявила Третьякова.

Голова комітету з питань соцполітики також зазначила, що надалі українці повинні платити більше податків, щоб утримувати тих, хто сьогодні платить менше.

Варто відзначити, що раніше Галина Третьякова вже заявляла, що чергового підвищення пенсійного віку українцям варто чекати в 2023 або 2025 році. При цьому реформа буде дуже "м'якою" - кожен рік буде додаватися по одному місяцю.

Зараз мінімальним виходом для виходу на пенсію за віком є 60 років. Для жінок 2020 рік стане останнім, коли вони зможуть вийти на заслужений відпочинок у 59,6 років. Виплати в цьому році зможуть оформити жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Ті, хто народився після 1 квітня 1961 року підуть на пенсію лише в 2021 році вже в 60 років.

Також нещодавно КСУ скасував закон про підвищення пенсійного віку для категорій працівників, залучених у важких і шкідливих умовах праці. Хто зможе вийти на пенсію в 45, 50 та 55 років, можна переглянути за посиланням.

До речі, багато експертів кажуть, що 60 років для пенсійного віку дуже мало, адже в сусідніх з Україною країнах люди виходять на пенсію в 63 або навіть 65 років. При цьому середня тривалість життя в ЄС становить 81 рік, а в Україні - 71,6 років.

Варто відзначити, що через наростаючу демографічну кризу експерти б'ють на сполох. Песимістичні прогнози говорять, що до 2050 року населення України зменшиться ще більше, при цьому третина українців буде пенсійного віку.