Пенсіонерів чекає нове підвищення: кому і скільки додадуть влітку 2020

Пенсії в Україні зростуть після чергового підвищення мінімальних виплат пенсіонерам з 1 липня 2020 року. Кому і скільки грошей додадуть після перерахунку - читайте в матеріалі Styler.

З 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму до 2118 грн буде збільшено розмір мінімальної пенсії. Вона виросте з 1638 до 1712 грн (на 74 грн). У грудні 2020 запланований ще один етап підвищення - тоді виплати зростуть на 57 грн і досягнуть 1769 грн.

Зазначимо, що в Україні 11,4 мільйона пенсіонерів. 0,7% з них (це близько 80 тисяч) отримують соціальну пенсію. До такої категорії належать українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали достатнього стажу для отримання пенсії. Вони отримують мінімальну пенсію, яка з 1 липня складе 1712 гривень.

Крім того, у зв'язку з підвищенням "мінімалки" будуть перераховані і виплати пенсіонерам за надстаж. Так, кожен пенсіонер, який має стаж понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримує 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен "зайвий" рік (зараз це 16,38 грн). З 1 липня надбавка складе вже 17,12 грн.

Варто нагадати, що на щомісячну надбавку у розмірі 500 грн до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у віці від 80 років. У травні такі доплати вже отримали 1,5 млн пенсіонерів. Але ця надбавка буде нараховуватися кожному українському пенсіонерові автоматично по досягненню названого віку.

Раніше ми писали, кому не перерахують пенсію після чергової індексації виплат в Україні.