Пенсионерка вынуждена была вырывать себе сама зубы и причина этого поступка шокирует каждого

В 2018 году 76-летняя Линда Колла переехала из Ноттингема в Оттери Сент-Мэри в Девоне. На новом месте жительства пенсионерка принялась искать нового стоматолога.

Однако, к ее разочарованию, местные больницы не принимали новых пациентов по программе NHS (это страхование от Национальной службы здоровья в Великобритании).

Обратиться в частную стоматологическую клинику Линда не имела возможности, поскольку это было для нее очень дорого, а она выживала только за счет пенсионных кредитов.

В начале этого года у нее начало шататься сразу три зуба и женщине пришлось искать выход из ситуации. Не имея возможности попасть к врачу, Линда решила удалить себе два коренных зуба и один клык.

Как она признается, процедура была очень болезненна, но у нее не было другого выхода, потому что боль от шатающихся зубов влияла на ее способность есть.

"У меня не было другого выхода. Когда я переехала, тогда начались проблемы. Я начала искать стоматолога NHS, но не могла его найти. Поэтому я позвонила по телефону в NHS, и они внесли меня в список. Я здесь с апреля 2018 года, и начала искать врача в июне-июле - и его до сих пор не нашла. Три зуба начали шататься, и это было очень не удобно. Было больно есть, так что пришлось их вытащить", - рассказала Линда.

76-летняя Линда вынуждена была самостоятельно вырвать себе три зуба, потому что почти 7 лет не могла записаться к стоматологу (фото: Linda Colla / SWNS)

Женщина добавила, что зубы расшатывались все больше и больше, поэтому она удаляла их не все сразу, а по очереди. Это были два задних коренных зуба и клыка. Корни были очень велики.

"Это было очень больно, но у меня, очевидно, есть высокая толерантность к боли", - говорит пенсионерка.

После такого вмешательства Линда была вынуждена заплатить 300 фунтов стерлингов (15 860 гривен) за работу над зубной пластиной, чтобы снова иметь возможность есть.

Женщина признается, что с радостью готова была бы проехать и большое расстояние, чтобы посетить стоматолога, но тщетно.

Она еще не теряет найти стоматолога, который бы ей помог, потому зубные протезы, которые женщине сейчас нужны, у частного врача стоят примерно 1500 фунтов стерлингов (79 300 гривен).

Линда поделилась своей историей, чтобы привлечь внимание к стоматологическому кризису и недоступности качественных медицинских услуг, особенно на юго-западе Англии.

"Я обходила местных стоматологов, которые сказали мне, что они могут принять только определенное количество пациентов NHS из-за финансирования, и больше они принимать не могут. А Национальная служба здоровья связывалась со мной несколько раз и спрашивала, хочу ли я все еще быть в списке ожидания, и я говорила, что конечно. И уже больше 6 лет, насколько мне известно, я все еще в нем", - рассказала пенсионерка.