Пенсионерка "воскресла" в похоронном бюро, куда ее привезли после оглашения смерти

Тело Констанс Гланц доставили в похоронное бюро Butherus-Maser and Love Funeral Home в Линкольне, штат Небраска, США. И работники похоронного бюро чуть не выскочили из кожи, когда заметили, что пенсионерка дышит.

Персонал сразу отреагировал и начал делать женщине искусственное дыхание и звонить в экстренные службы и полицию.

Затем Гланц отвезли в больницу и в офисе шерифа округа Ланкастер подтвердили, что пенсионерка на тот момент была еще жива. Но впоследствии ее снова объявили мертвой – второй раз.

Старший помощник шерифа Бен Гаучин, которой работает уже 31 год, признался, что никогда не видел ничего подобного.

Правоохранители заверили, что расследование еще продолжается и пока нет никаких признаков того, что кто пытался отправить Констанс в могилу преждевременно.

"Сейчас мы не смогли выявить никаких преступных намерений со стороны дома престарелых, но расследование продолжается. Констанс поместили в хоспис при доме престарелых. В то время, когда они считали, что она умерла, офис шерифа округа Ланкастер не направил коронера. Это не подпадало под те параметры, чтобы они вызвали нас для проведения коронерского расследования. Констанс было 74 года и ее семью уже оповестили", - говорят в офисе шерифа округа.