Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому і скільки додадуть

Згідно з законом, перерахунок проведуть тим пенсіонерам, кому виплати були призначені або ж перераховані два роки тому (до 1 квітня 2019-го). При цьому розмір надбавки буде залежати від розрахункової виплати, чим вона вища - тим більше додадуть.

Таким чином пенсії перерахують таким категоріям працюючих пенсіонерів:

Хто після виходу на пенсію отримав не менше 24 місяців додаткового стажу. Причому цей термін не залежить від перерв на роботі.

Приблизний розмір надбавки - 2% від розрахункового розміру пенсії.

Якщо ж зарплата працюючих на пенсії зменшилася, вони мають право враховувати середній заробіток за попередній період.

За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них пішли на відпочинок протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

В законі уточнюється, що для перерахунку звертатися нікуди не треба. Його проведуть автоматично.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах", - йдеться в нормативному акті.