ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пельмені без м'яса - це можливо! Як приготувати смакоту з картоплею та салом

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 11:35
Пельмені без м'яса - це можливо! Як приготувати смакоту з картоплею та салом Як приготувати пельмені з салом та картоплею (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви досі думаєте, що пельмені - це виключно страва з тіста та м'яса, то ви помиляєтеся. Їх можна робити пісними, "лінивими" і навіть начиняти картоплею з салом!

Як приготувати такий делікатес - розповіли експерти кулінарного сайту SHUBA.

Інгредієнти на три порції смачних пельменів:

  • Борошно пшеничне - 250 г
  • Олія соняшникова, рафінована - 25 мл
  • Вода гаряча - 120 мл
  • Картопля - 4 штуки
  • Сало - 150 г
  • Цибуля ріпчаста - 2 штуки
  • Часник, зубчики - 3 штуки
  • Сіль - за смаком

Покрокове приготування

Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте дрібку солі та олію. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто. Сформуйте кулю, яку одразу загорніть в харчову плівку і відкладіть у бік на час приготування начинки.

Приготуйте начинку. Помийте картоплю, почистіть і натріть на великій тертці. Цибулю очистіть і дрібно пошинкуйте. Свіженьке сало наріжте дрібними кубиками в 3-4 мм.

Усі інгредієнти змішайте в мисці і добре посоліть до смаку. Вичавіть зубчики свіжого часнику у суміш та перемішайте.

Дістаньте тісто, розкатайте на притрушеній борошном поверхні, сформуйте ковбаску та розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки. Їх вийде близько 25-30 штук, але залежить від розміру. Присипте їх борошном.

Розкатайте шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені класичним способом, або так, як вам зручно.

Пельмені без м'яса - це можливо! Як приготувати смакоту з картоплею та салом

Як готувати пельмені з картоплею (vkusnoo.com.ua)

Поставте каструлю із водою на вогонь. Коли вода закипить, посоліть її та закладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після спливання 7 хвилин. Також у воду можна додати сухі приправи або лавровий лист.

Готові пельмені вийміть шумівкою в тарілку і змастіть вершковим маслом, додайте зелень за смаком. Так зваріть усі пельмені або частину заморозьте.

Раніше ми писали, як приготувати пікантні помідори по-корейськи.

Також повідомлялося, що пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими