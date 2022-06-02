Пельмені без м'яса - це можливо! Як приготувати смакоту з картоплею та салом

Якщо ви досі думаєте, що пельмені - це виключно страва з тіста та м'яса, то ви помиляєтеся. Їх можна робити пісними, "лінивими" і навіть начиняти картоплею з салом!

Інгредієнти на три порції смачних пельменів:

Борошно пшеничне - 250 г

Олія соняшникова, рафінована - 25 мл

Вода гаряча - 120 мл

Картопля - 4 штуки

Сало - 150 г

Цибуля ріпчаста - 2 штуки

Часник, зубчики - 3 штуки

Сіль - за смаком

Покрокове приготування

Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте дрібку солі та олію. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто. Сформуйте кулю, яку одразу загорніть в харчову плівку і відкладіть у бік на час приготування начинки.

Приготуйте начинку. Помийте картоплю, почистіть і натріть на великій тертці. Цибулю очистіть і дрібно пошинкуйте. Свіженьке сало наріжте дрібними кубиками в 3-4 мм.

Усі інгредієнти змішайте в мисці і добре посоліть до смаку. Вичавіть зубчики свіжого часнику у суміш та перемішайте.

Дістаньте тісто, розкатайте на притрушеній борошном поверхні, сформуйте ковбаску та розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки. Їх вийде близько 25-30 штук, але залежить від розміру. Присипте їх борошном.

Розкатайте шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені класичним способом, або так, як вам зручно.

Як готувати пельмені з картоплею (vkusnoo.com.ua)

Поставте каструлю із водою на вогонь. Коли вода закипить, посоліть її та закладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після спливання 7 хвилин. Також у воду можна додати сухі приправи або лавровий лист.

Готові пельмені вийміть шумівкою в тарілку і змастіть вершковим маслом, додайте зелень за смаком. Так зваріть усі пельмені або частину заморозьте.