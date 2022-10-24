Педиатр рассказала, что запрещено делать при ОРВИ у ребенка

Что не нужно делать при ОРВИ

Сразу использовать антибиотики

При некоторых вирусных инфекциях температура может подниматься даже выше 40 С. По словам врача, антибиотики не действуют на вирусы, их нельзя использовать только для профилактики осложнений.

Важно, что нерациональное их использование опасно развитием резистентности (устойчивости) бактерий. Специалист советует использовать антибиотики только при подтвержденной бактериальной инфекции и по назначению врача.

Использовать противовирусные препараты

Педиатр говорит, что эти препараты без доказанной эффективности. Вирусов есть очень много, они быстро мутируют и противовирусные препараты неэффективны, что подтверждают многочисленные научные исследования.

Исключение лишь некоторые препараты относительно вируса гриппа (не ОРВИ, подтвержденный вирус гриппа на ранних стадиях заболевания), препараты для лечения некоторых штаммов герпеса и гепатита. Важно, что для назначения этих препаратов есть четкие показания.

Нельзя использовать фитопрепараты и эфирные масла

Они недостаточно эффективны, часто вызывают аллергические реакции и бронхоспазм.

Нельзя использовать сиропы от кашля детям до 5-6 лет

В составе большинства сиропов от кашля муколитики - вещества, разжижающие мокроту, таким образом увеличивают ее количество.

Врач рассказала, что дети до 5-6 лет имеют слабый кашлевой толчок и им сложно откашлять слизь. Поэтому использование сиропов от кашля в раннем возрасте может усугубить ситуацию. К тому же для детей до года использование муколитиков крайне опасно.

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Запрещено использовать "сложные" капли в нос

Они способствуют развитию антибиотикорезистентности.

Лекарство не предназначено по возрасту

По словам детского невролога, детям раннего возраста лекарство назначают в удобной форме сиропа или капель, которые малыш легко может проглотить.

"Никаких "растереть таблетку и дать на пустышку". Использование оральных аэрозолей, спреев у детей до 4 лет может привести к рефлекторному бронхоспазму", - говорится в сообщении.

Нельзя снижать температуру у детей другими средствами, кроме ибупрофена или парацетамола

Родители должны знать, что использование анальгина может привести к агранулоцитозу (угнетение кроветворной функции костного мозга).

Также аспирин для детей строго воспрещен. Он опасен из-за риска возникновения синдрома Рея (поражение головного мозга и печени).

Народная медицина

Капать грудное молоко в нос - это благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Также капать в нос сок чеснока или лука, делать ингаляции над картофелем, растирать уксусом или спиртом - это опасно и может привести к ожогам или интоксикации.