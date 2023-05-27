Педиатр рассказала, когда вести ребенка в садик после болезни

Родители, дети которых ходят в детские сады знают, как часто там болеют дети. Иногда малыши после выздоровления могут снова заболеть, ведь подцепят новую инфекцию в группе. Поэтому важно следить за состоянием детей.

Об этом сообщила педиатр Лидия Бабич в Instagram .

Сколько времени нужно находиться дома

По ее словам, в зависимости от вида болезни определяется и срок пребывания ребенка дома.

Ветрянка

С момента, когда перестанет появляться свежая сыпь, следует отсчитать пять дней. После этого ребенок уже не будет заразен.

Педиатр отметила, что не следует рисовать ребенка зеленкой - ее место в "музее советской медицины", а не в аптечке.

Скарлатина

Важно знать, что ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика.

Covid-19

Малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни.

Кишечная вирусная инфекция

Врач говорит, что ребенку можно идти в садик, когда прекратится диарея, тошнота и рвота, и он начнет нормально есть и пить.

Герпетический стоматит

Можно возвращаться в садик, когда заживет слизистая рта, малыш сможет есть, пить в привычном режиме и не будет нуждаться в обезболивании.

Трихофития или стригущий лишай

Если у ребенка такой диагноз, он должен быть дома до полного выздоровления, чтобы не заражать других в тесном контакте.

Что следует знать об ОРВИ

Это наиболее распространенное заболевание. Больной ребенок может заражать других малышей уже в период малейших начальных проявлений. К основным симптомам заболевания относят:

повышенная температура и потребность в жаропонижающих средствах;

плохо ест, мало пьет или нуждается в усиленном отпаивании из-за проявлений обезвоживания;

требует частой промывки носа;

сильно заложен нос, почти не дышит;

диарея, рвота;

нарушено общее состояние.

Когда малыш выздоровел, то еще может наблюдаться покашливание утром при изменении положения тела или в течение дня, небольшой насморк или заложенность носа.

Врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений.