Педиатр рассказала, когда вести ребенка в садик после болезни
Родители, дети которых ходят в детские сады знают, как часто там болеют дети. Иногда малыши после выздоровления могут снова заболеть, ведь подцепят новую инфекцию в группе. Поэтому важно следить за состоянием детей.
Об этом сообщила педиатр Лидия Бабич в Instagram.
Сколько времени нужно находиться дома
По ее словам, в зависимости от вида болезни определяется и срок пребывания ребенка дома.
Ветрянка
С момента, когда перестанет появляться свежая сыпь, следует отсчитать пять дней. После этого ребенок уже не будет заразен.
Педиатр отметила, что не следует рисовать ребенка зеленкой - ее место в "музее советской медицины", а не в аптечке.
Скарлатина
Важно знать, что ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика.
Covid-19
Малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни.
Кишечная вирусная инфекция
Врач говорит, что ребенку можно идти в садик, когда прекратится диарея, тошнота и рвота, и он начнет нормально есть и пить.
Герпетический стоматит
Можно возвращаться в садик, когда заживет слизистая рта, малыш сможет есть, пить в привычном режиме и не будет нуждаться в обезболивании.
Трихофития или стригущий лишай
Если у ребенка такой диагноз, он должен быть дома до полного выздоровления, чтобы не заражать других в тесном контакте.
Что следует знать об ОРВИ
Это наиболее распространенное заболевание. Больной ребенок может заражать других малышей уже в период малейших начальных проявлений. К основным симптомам заболевания относят:
- повышенная температура и потребность в жаропонижающих средствах;
- плохо ест, мало пьет или нуждается в усиленном отпаивании из-за проявлений обезвоживания;
- требует частой промывки носа;
- сильно заложен нос, почти не дышит;
- диарея, рвота;
- нарушено общее состояние.
Когда малыш выздоровел, то еще может наблюдаться покашливание утром при изменении положения тела или в течение дня, небольшой насморк или заложенность носа.
Врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений.
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