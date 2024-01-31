Педиатр рассказала, как правильно лечить кашель у ребенка

Сухой кашель

По советам врача, сухой кашель нужно лечить по следующей схеме:

Во-первых, мелко и обильно поить ребенка в течение дня. Каждые 5-10 минут ребенок должен получать глоток - несколько глотков теплой жидкости.

Во-вторых, мы делаем оптимальный микроклимат в помещении. Там, где ребенок находится, должно быть прохладно и влажно. Любым возможным для нас способом.

Третье. Ходим на прогулки.

Влажный кашель

Как советует Марина Шакотько, лечить влажный кашель нужно так же - много пить, организовать микроклимат в помещении и регулярно ходить на прогулки.

Когда нужно к врачу

Если кашель глобально не мешает ребенку, то есть он нормально спит, ест и играет, такой кашель мы не лечим. Просто наблюдаем несколько суток. И даже сиропчиками с травками.

"Травки - также лекарства и относиться к ним нужно так же. Они могут вызвать аллергические реакции, гиперсекрецию слизи, которую ребенок не может выкашлять, и другие, не нужные нам эффекты", - подчеркнула врач.

Она объяснила, что если кашель мешает ребенку, тогда нужно идти к врачу. Врач прослушает легкие, и возможно назначит какое-нибудь средство. А в большинстве случаев он посоветует воспользоваться той схемой, которая описана выше.