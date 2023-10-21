Педиатр назвал 7 вещей, которые опасны для малышей. Вот что нужно знать родителям

Какие вещи вредны для детей

"Как педиатр я часто слышу от родителей о разных детских товарах, которые они планируют купить. Некоторые из них на самом деле могут быть вредны для малыша. Хочу рассказать вам о самых распространенных таких вещах", - пишет врач.

Он советует родителям перед покупкой хорошо изучать информацию о товарах для малышей. Обязательно соблюдать рекомендации производителя по использованию этих товаров. Нельзя использовать товары, не соответствующие стандартам безопасности.

"Если у вас возникли вопросы по поводу безопасности детских товаров, то обязательно проконсультируйтесь с педиатром", - советует Мельник.

Ходунки и прыгунки

Ходунки могут быть опасны для детей, поскольку они могут привести к падению и травмам. Они не помогают малышам научиться ходить, а наоборот - могут задержать этот процесс.

Прыжки могут привести к травмам головы и шеи. Также они могут стать причиной того, что ребенок будет меньше двигаться самостоятельно.

Подушка и мягкие бортики кровати

Подушка может быть опасна, поскольку способна перекрывать дыхательные пути ребенка. Малыши до 2 лет не должны спать с подушкой.

Также должны быть безопасными бортики и мягкие игрушки в кроватке, потому что они тоже могут привести к удушью.

Балдахин

Он накапливает много пыли и грязи, что может спровоцировать возникновение аллергических реакций или даже инфекций у малыша. Также он опасен для ребенка тем, что может привести к удушью.

Ниблер

Ниблеры могут быть вредны для зубов малыша. Они способны привести к неправильному росту зубов и деформации челюсти.

Круг для плавания

Это приспособление тоже опасное для ребенка, поскольку может перекрывать дыхательные пути. Лучше малыша купать без круга.