У дитини зашкалює "ацетон": критичні симптоми, коли треба до лікаря

Лікарі запевняють, це не хвороба, і виникає вона не через солодке. У більшості випадків з "ацетоном" можна впоратися вдома, але буває так, що треба звертатися за допомогою фахівців.

З таким поняттям як "ацетон" у дітей стикалися, мабуть, усі батьки. Коли дитина стає млявою, з'являється блювота, підвищується температура. Діагностувати цей стан можна за запахом ацетону (прілих яблук) з рота, а також спеціальними тест-смужками.

Про це розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко.

Це - не хронічна хвороба

Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).

Цей стан називається "ацетонемічний синдром" і виникає внаслідок банального дефіциту глюкози.

Чому "ацетону" нема у дорослих

Річ у тім, що наш організм має регулюючі системи, а саме за регуляцію рівня цукру відповідає глікоген. На жаль, у дітей резерв цього елементу мізерний (у 10 разів нижчий, ніж у дорослих).

"Коли вичерпується рівень глікогену - в хід йдуть жири, внаслідок розщеплення яких утворюється глюкоза та кетонові тіла.

"Ацетон" з'являється не завжди

Цей стан з'являється тоді, коли його концентрація надмірна, і організм не може самостійно його переробити.

Також "ацетон" виникає на фоні:

надмірного фізичного навантаження

підвищення температури тіла (ГРВІ)

блювання, розріджених випорожнень (кишкова інфекція)

психоемоційного перенавантаження

голодування чи недоїдання

Симптоми стану

Найхарактернішим проявом є запах ацетону з рота, а також:

блювання,

роздріджені випорожнення,

зниження апетиту.

Останні три симптоми можуть бути і внаслідок кишкової інфекції, тому орієнтуватися треба на запах з рота, а щоб впевнитися, можна зробити тест.

По кольору тест-смужки можна визначати концентрацію.

Що робити, якщо "ацетон"?

Лікар каже, що достатньо додати глюкози до раціону у вигляді сольових розчинів (там багато глюкози) і не чекати підйому ацетону.

Із додаткового лікування: протиблювотні, жарознижуючі засоби.

А от відомі засоби, такі як бетаргін, гепаргін та інші препарати не довели своєї ефективності.

Коли треба звертатися за допомогою

Інфекціоніст запевняє, що у 95 % ситуацій виходить справитись вдома, але, коли є такі симптоми:

часте блювання

виражена в'ялість

відсутність сечовипускання протягом 12 годин та не має ефекту на фоні адекватного пиття (дробного)

Негайно до лікаря!