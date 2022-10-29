Изжога может быть "плохим" симптомом: когда нужно идти к врачу

Если вас часто беспокоит изжога и вы предпочитаете избавляться от нее разными способами, а не обследоваться, новости для вас плохи. Такое состояние может являться симптомом более серьезного заболевания.

Когда изжога не дает жить...

Изжога – это жгучая боль в груди, сразу за грудиной, которая часто усиливается во время еды или после, а также вечером, когда вы лежите или наклоняетесь.

Большинство людей могут самостоятельно справиться с дискомфортом изжоги посредством изменения образа жизни и приема отпускаемых лекарств без рецепта.

Изжога, которая появляется чаще или мешает вашему распорядку дня, может быть симптомом более серьезного заболевания, нуждающегося в медицинской помощи.

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