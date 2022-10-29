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Изжога может быть "плохим" симптомом: когда нужно идти к врачу

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 08:16
Изжога может быть "плохим" симптомом: когда нужно идти к врачу Фото: В каком случае изжога может быть нехорошим симптомом ()
Автор: Светлана Мащенко

Если вас часто беспокоит изжога и вы предпочитаете избавляться от нее разными способами, а не обследоваться, новости для вас плохи. Такое состояние может являться симптомом более серьезного заболевания.

Об этом рассказал хирург Дмитрий Завертиленко.

Когда изжога не дает жить...

Изжога – это жгучая боль в груди, сразу за грудиной, которая часто усиливается во время еды или после, а также вечером, когда вы лежите или наклоняетесь.

Большинство людей могут самостоятельно справиться с дискомфортом изжоги посредством изменения образа жизни и приема отпускаемых лекарств без рецепта.

Изжога, которая появляется чаще или мешает вашему распорядку дня, может быть симптомом более серьезного заболевания, нуждающегося в медицинской помощи.

Запишитесь на прием врача, если:

  • изжога возникает чаще двух раз в неделю,
  • симптомы сохраняются, несмотря на использование безрецептурного лекарства,
  • вам тяжело глотать,
  • у вас постоянная тошнота или рвота,
  • вы потеряли вес из-за плохого аппетита или трудностей с приемом пищи,
  • если вам установили диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (диафрагмальная грыжа),
  • если у вас установлен диагноз рефлюкс-эзофагита, не поддающийся лечению консервативными методами.

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