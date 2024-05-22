Печенье-маффин с малиновым джемом: рецепт ароматной выпечки из Швеции

Эту вкусную выпечку с малиновым джемом можно назвать одновременно маффином, тарталеткой и печеньем - однако все же, она ближе ко второму. Дело в том, что для выпечки обычно используют формочки для маффинов, а вот тесто делают на сливочном масле, что присуще печенью. Однако эту выпечку всегда можно приготовить как обычное печенье, без формочек, сделав пласт теста толстым.
О том, как готовить печенье с малиновым джемом по шведскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Для приготовления этого печенья требуются следующие ингредиенты:
Заранее достаньте масло из холодильника или слегка подогрейте в микроволновке - оно должно быть комнатной температуры для облегчения замешивания теста.
Поставьте разогреваться духовку до 200 градусов, в это время приготовьте тесто. Для этого соедините в большой миске сливочное масло с сахаром, тщательно перемешав ингредиенты.
В отдельной миске смешайте муку с картофельным крахмалом, ванильным порошком и разрыхлителем. После этого добавьте мучную смесь к маслу с сахаром и перемешайте до однородности теста.
После этого можно готовить несколькими методами: либо раскатать пласт теста толщиной 2,5-3 см для более плоского печенья, либо разделить тесто на одинаковые по размеру шарики для будущих тарталеток.
В первом случае вырежьте из теста одинаковое по размеру печенье и переложите на противень, застеленный пергаментом. Во втором - положите шарики в бумажные стаканчики для маффинов.
Сделайте в будущем печенье углубление и заполните его джемом на 3/4. Выпекайте печенье 10-12 минут в средней части духовки. Оно должно быть чуть-чуть золотистого цвета, оставаясь бледным - иначе тесто перепечется и будет твердым.
Достаньте печенье, подождите, пока оно остынет и присыпьте пудрой или украсьте ягодами малины.
Печенье с малиновым джемом (иллюстрация: Freepik)
Печенье с малиновым джемом и малиной (иллюстрация: Freepik)
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить чизкейк "Птичье молоко".
Читайте также, как готовить пломбир как из магазина.
Использованные источники: сайт с блюдами шведской кухни "Swedish Spoon", YouTube-канал "Swedish Spoon".