Нутрициолог назвала 10 суперфудов, которые очистят вашу печень

Важно сознательно подходить к своему ежедневному рациону, чтобы организм и все внутренние органы работали должным образом. Чтобы печень, которая больше всего страдает от несбалансированного и неправильного питания, была здоровой, следует ввести в рацион полезные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.

Капустные

Сюда относятся капусты (от кольбари до белой и красной, квашеной без сахара), цветная и брокколи, брюссельская, руккола, дайкон и редис.

В таких продуктах есть сера и сульфорафан, которые необходимы для фаз детоксикации, вывода патологических метаболитов и снижения хронического воспаления.

Фосфолипиды

Лецитин необходим для восстановления клеток печени, поврежденных ожирением, инфекциями, плохой пищей и алкоголем. Это только животные источники - жидкий желток, субпродукты, мясо на кости, морепродукты.

Свекла

В овощах есть бетаин, который подчищает сосуды, помогает восстанавливать клетки печени и усваивать белок.

Можно есть печеную свеклу, сырую или иногда фреш со свеклой, грейпфрут и сельдереем после еды.

Продукты с кислым вкусом

К таким продуктам нутрициолог отнесла лимоны, лаймы и яблочный уксус. Их особенно нужно добавлять в пищу с белком.

Травы и специи с горьким вкусом

Имбирь, руккола, кинза, куркума, кумин, фенхель, мята, хрен, редька, зеленый лук, петрушка и укроп - все это травы и специи с горьким вкусом.

Чеснок

Он считается естественным антибиотиком и регулятором сахарной нагрузки. Содержит антиоксидант глутатиона.

Регулярное употребление чеснока может помочь улучшить здоровье печени у людей с заболеваниями печени и даже снизить риск рака печени.

Глутатион

Глутатион - это важный антиоксидант, который производится в большинстве клеток организма. В его состав входят три аминокислоты: глутамин, цистеин и глицин.

Печень умеет его делать сама, но добавление всегда помогает "выведению мусора из тела". Следует есть авокадо, спаржу, картофель и крестоцветные.

Оливковое масло

Нутрициолог рассказала, что оливковое масло холодного отжима - это лучшее качество. Оно провоцирует детоксикацию печени.

Куркума

Соединения куркумы, во главе с куркумином, уменьшают воспаление печени, улучшая ее функцию и предотвращая дальнейшее повреждение.

Куркумин улучшает работу печени, увеличивая выработку детоксикационных ферментов, поддерживая чистоту кровотока и улучшая обмен питательными веществами.

Ферментированные овощи

Это органические кислоты, аутоферменты и пробиотики. К этой категории относятся квашеные овощи, комбуча и растительные йогурты без сахара.