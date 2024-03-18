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Павел Зибров рассказал о выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

Павел Зибров рассказал о выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Музее истории города Киева работает выставка "ГОЛОСА", которая открыла мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с артинсталляцией от GOGOLFEST.

На днях экспозицию посетил известный певец Павел Зибров вместе с семьей.

"Муравьи были по коже все время. Внутри все переворачивается, погружаешься с головой в страшные события настоящего. На полу — эффект пепла под ногами, дым, напряженные звуки, колеи, голоса людей. На экранах — видео, с которым ты полностью погружаешься в инсталляцию , которая, к сожалению, наша жизнь», — рассказывает Павел об увиденном.

Певец отметил, что у выставки есть три инсталляции:

— "Разрушенный город", состоящий из пустых домов и метафора десятков украинских городов, пострадавших от российского нашествия.

- "Столб разрушенной жизни", созданный из вещей конкретных людей - от ключей от квартиры до фотографий и обломков машины, которая защитила ее владельцев от гибели.

— «Стена из фигур «Мирные», где в каждой скульптуре скрывается эмоция и история человека, вынужденного уехать из-за войны. В чемоданах, размещенных в этой инсталляции, спрятаны планшеты с реальными историями людей, потерявших близких и дома из-за войны. Таких историй музей "Голоса мирных" собрал уже более 100 тысяч.

"Мы не могли сдержать слез. Многие эмоции - отчаяния, сожаления, несправедливости, ярости... Эту выставку нужно показывать во всех столицах Европы, всем иностранцам, чиновникам, тем, кто уже "устал", живет в другой реальности. Она сверхважна! Это наша история, которую не переписать", - отмечает Павел.

Выставка "ГОЛОСА" - это мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который, в частности, представит истории из коллекции Музея. Благодаря эффекту присутствия экспозиция раскрывает глубину и силу историй украинцев о пережитом во время войны.

Выставку можно посетить до 26 апреля 2024 г. в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7. Вход бесплатный. Кураторские экскурсии проходят каждую субботу в 15:00, они тоже безвозмездны.

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Павел Зибров