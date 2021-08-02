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Павло Зібров "наїхав" на "Інтер" через російську мову: моєму обуренню немає меж!

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Понеділок 02 серпня 2021 10:15
Павло Зібров "наїхав" на "Інтер" через російську мову: моєму обуренню немає меж! Фото: Павло Зібров "наїхав" на канал "Інтер" (facebook.com.pavlozibrov57)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Павло Зібров "розніс" телеканал "Інтер" за те, що рекламу про концерти Олега Винника переклали з української на російську мову. Цікаво, що сам артист в рекламі говорив рідною мовою.

Про це Зібров повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами виконавця, йому не вистачає слів українською мовою, щоб висловити своє обурення.

"Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі Інтер, який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але... Повернемося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рухомий рядок і його пряма мова. І тут кадром голос диктора все це переводить на російську мову", - розповів про побачене Зібров.

Він повідомив, що, по-перше, "Інтер" порушує закон про українську мову, який почав діяти з 16 липня і допускає, що на національних каналах мовлення має бути тільки державною мовою. А, по-друге, перед Днем Незалежності України - це неприпустимо.

"І мені цікаво запитати у генерального продюсера телеканалу "Інтер" пані Безлюдної, яка мені здається просто не поважає закони України. Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, або цей концерт транслюватиметься у Воронежі, або Ростові????"- звернувся Зібров.

Крім того, Зібров звернувся до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням перевірити рекламні ролики.

У коментарях у співака українці відреагували на його пост.

  • Інтер ніколи не був українським каналом! Спробував би він це зробити в РФ, де понад 10 млн українців!
  • Ганебно, коли зневажають свою країну, мову, закони. На щастя, не дивлюсь Інтер і іншим не раджу.
  • Респект Павле ! Держава сильна своїми основними атрибутами, до яких відноситься українська мова, як державна і закон ! Має бути реакція мовного омбудсмена, було б добре тегнути пана Креміня - гідна людина, ну і реакція Нацради!
  • Цей воспальонний канал порядні люди повинні обходити десятою дорогою. Шкода, що не всі наші колеги можуть собі це дозволити! Дякую за позицію.

Як ми писали раніше, телеканал Інтер потрапив у скандал через свій контент.

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Павло Зібров
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