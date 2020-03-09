Канал "Інтер" зганьбився на 8 березня: подробиці скандалу

"Інтер" потрапив у скандал на 8 березня (фото: УНІАН)

Телеканал "Інтер" оскандалився через російських музикантів

Телеканал "Інтер" потрапив у черговий скандал через свій контент на 8 березня. У святковому ефірі каналу показали виступ російських зірок, більшість з яких підтримало окупацію України, деякі відкрито виявляли підтримку анексії Криму. На це звернув увагу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Відзначимо, що зовсім недавно "Інтер" оскандалився на 23 лютого, демонструючи в ефірі радянські фільми, присвятивши блок кінострічок "всім, хто залишився вірним своїй Батьківщині".

Штефан пише, що багатьом музикантам, показаним в ефірі українського каналу, заборонений в'їзд в Україну.

"Інтер" потрапив у скандал на 8 березня (фото: facebook.com/ukrop.bc)

Офіцер ЗСУ підкреслив, що концерт російських зірок був показаний в день, коли російські окупанти обстріляли з ПТРК вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС. В результаті чого один воїн загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження, ще троє бійців були поранені під час обстрілу ворожих українських позицій.

"Наступним кроком потрібно напевно обійнятися, вибачитися і зробити спільний військовий парад, який буде транслювати "Інтер", - пише Штірліц.

"Інтер" потрапив у скандал на 8 березня (фото: facebook.com/ukrop.bc)

У ювілейному концерті Михайла Гуцерієва, показаному у вечірньому ефірі каналу, брали участь Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Валерія, Діма Білан, Ані Лорак, Стас Михайлов, група "Земляни", Михайло Шуфутинський, Денис Клявер, Жасмин та інші.

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