Пауза в отношениях: поможет воссоединиться или окончательно разрушит связь

Почему пауза в отношениях - это не приговор

Большинство отношений начинаются одинаково: люди очарованы друг другом, стараются много времени проводить вместе, практически не ругаются. И кажется, что так будет всегда. Но через некоторое время эмоции утихают, наступает обыденность и быть.

Партнеры начинают замечать недостатки друг друга, разницу в восприятии тех или иных ситуаций, начинаются скандалы, и они не могут договориться друг с другом. А идеальная картинка совместной жизни рассеивается как дым.

Бывает и по-другому. Партнеры так заняты каждый своей жизнью, работой, что они просто сосуществуют вместе. Ссор нет или их совсем мало, но вот главного - заинтересованности в жизни друг друга нет.

Порой пары в таких ситуациях приходят к решению пожить некоторое время отдельно. Для некоторых - это шанс возродить связь и снова обрести друг друга, а для некоторых - первый шаг к окончательному разрыву.

Колин Нолан уверена, что такое решение или предложение партнера совсем не значит, что он решил расстаться с вами окончательно. Конечно же, такое заявление может шокировать и вогнать в сильный стресс, но тут самое главное - не усугубить ситуацию.

"Не стоит отговаривать партнера от такого решения. У него могут быть свои личные причины, из-за которых ему тяжело в отношениях. Возможно, он пока не готов с ними поделиться. Или же ему нужно время, чтобы разобраться с самим собой", - говорит эксперт.

Как реагировать на предложение пожить отдельно

1. Не давите на партнера, не закатывайте скандалы и истерики - так вы сделаете только хуже.

2. Обязательно обговорите временные рамки, сколько вы будете жить не вместе.

3. В этот период не названивайте партнеру и не заваливайте его письмами или сообщениями.

4. Сконцентрируйтесь на себе и своих ощущениях, вам надо разобраться со своими чувствами, а не с чужими.

5. При встрече спокойно все обсудите, обговорите проблемы и дальнейшие планы.

Могут ли отношения возродиться

Психолог утверждает, что в ее практике было много пар, которым такая пауза помогла возобновить отношения. Партнеры разбирались со своими проблемами, чувства в разлуке только разгорались, а при встрече они понимали, как сильно скучали друг по другу. У людей начинался новый этап.

"Если же после паузы один из вас решит, что надо расстаться, то не вините себя. Люди меняются, каждый может разлюбить. И если уже не в ваших силах все исправить, то здесь выход один - отпустить и начать новую жизнь", - советует Колин Нолан.