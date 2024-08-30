Паста по-азиатски с фаршем: рецепт простого блюда с интересным вкусом

Что нужно для пасты с фаршем по-азиатски

Для приготовления пасты с фаршем в азиатском стиле необходимы следующие продукты:

фарш - 500 г;

макароны - 250-300 г;

чеснок - 3-4 зубчика;

имбирь - 30-50 г;

острый перец - 1 шт.;

растительное масло - 2-3 ст. л.;

мед -1 ст. л.;

соевый соус - 4-5 ст. л.;

соль - по вкусу

кинза - по вкусу;

петрушка - по вкусу;

зеленый лук - по вкусу;

сок лимона - с 1/4 лимона;

лимонная цедра - с 1/2 лимона.

Как готовить пасту по-азиатски с фаршем

Налейте в кастрюлю воду, немного подсолите и доведите до кипения. После этого отварите любые выбранные макароны в соответствии с рекомендацией на упаковке.

В это время разогрейте на сковороде масло, выложите фарш, добавьте немного соли и жарьте, помешивая лопаткой. Фарш советуют выкладывать порциями, чтобы он побыстрее поджарился. Кроме этого, рекомендуют выбрать смесь говяжьего и свиного фарша.

Жарьте фарш до готовности (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Важно не добавлять много соли, особенно если соевый соус соленый. Или же можно выбирать слабосоленую приправу.

Очистьте чеснок и имбирь, промойте острый перец и зелень. С лимона натрите цедру. Не используйте белый слой кожуры, он будет давать горечь.

Удалите семена из перца и измельчите его вместе с имбирем и чесноком. Если перец очень острый, уменьшите его количество.

Измельчите имбирь с перцем и чесноком (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Готовый фарш переложите в отдельную миску, а на сковороде пожарьте чеснок с перцем и имбирем. Через минуту от начала приготовления добавьте мед, чтобы пряности карамелизировались.

Мед помогает карамелизовать пряности (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Когда перец будет мягким, всыпьте в сковороду фарш и добавьте соевый соус. Жарьте блюдо в течение 3-5 минут.

В это время измельчите зелень, бросьте ее в фарш, перемешайте все и жарьте еще в течение 2 минут.

С макарон слейте воду, после чего всыпьте их в фарш. Перемешайте ингредиенты - и паста готова.