Паста по-азиатски с фаршем: рецепт простого блюда с интересным вкусом

Для этого блюда нужно совсем немного ингредиентов, а главное - готовить его очень легко. Этот вариант прекрасно заменить пасту с фрикадельками, а специи придают блюду кислинки и несколько острый вкус, присущий многим азиатским блюдам.
О том, как готовить пасту по-азиатски с фаршем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Для приготовления пасты с фаршем в азиатском стиле необходимы следующие продукты:
Налейте в кастрюлю воду, немного подсолите и доведите до кипения. После этого отварите любые выбранные макароны в соответствии с рекомендацией на упаковке.
В это время разогрейте на сковороде масло, выложите фарш, добавьте немного соли и жарьте, помешивая лопаткой. Фарш советуют выкладывать порциями, чтобы он побыстрее поджарился. Кроме этого, рекомендуют выбрать смесь говяжьего и свиного фарша.
Жарьте фарш до готовности (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Важно не добавлять много соли, особенно если соевый соус соленый. Или же можно выбирать слабосоленую приправу.
Очистьте чеснок и имбирь, промойте острый перец и зелень. С лимона натрите цедру. Не используйте белый слой кожуры, он будет давать горечь.
Удалите семена из перца и измельчите его вместе с имбирем и чесноком. Если перец очень острый, уменьшите его количество.
Измельчите имбирь с перцем и чесноком (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Готовый фарш переложите в отдельную миску, а на сковороде пожарьте чеснок с перцем и имбирем. Через минуту от начала приготовления добавьте мед, чтобы пряности карамелизировались.
Мед помогает карамелизовать пряности (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Когда перец будет мягким, всыпьте в сковороду фарш и добавьте соевый соус. Жарьте блюдо в течение 3-5 минут.
В это время измельчите зелень, бросьте ее в фарш, перемешайте все и жарьте еще в течение 2 минут.
С макарон слейте воду, после чего всыпьте их в фарш. Перемешайте ингредиенты - и паста готова.
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