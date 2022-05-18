Пасажири штовхали електричку до точки напруги: відео про непереможність українців

"Непереможна нація! Навіть якщо в електричці зірвали стоп-кран і зупинилися у точці без напруги, наші пасажири самі доштовхають 6 вагонів (!) 25 метрів до потрібної точки", - говориться в повідомленні.

У відомстві додали, що, звісно, захоплюються такою силою "українських рук", однак все ж просять на майбутнє не конкурувати з допоміжним локомотивом, бо такі вправи доволі небезпечні.

В коментарях дехто з дописувачів пише, що Укрзалізниця мала б за такі накладки повернути кошти. А дехто зазначає, що "добре, хоч не на підйомі зупинився поїзд".