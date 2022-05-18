Пассажиры толкали электричку к точке напряжения: видео о непобедимости украинцев
Пассажиры электрички протолкали шесть вагонов к точке напряжения из-за сорванного стоп-крана.
В Укрзализныце показали видео, которое свидетельствует, что наша нация непобедима.
"Непобедимая нация! Даже если в электричке сорвали стоп-кран и остановились в точке без напряжения, наши пассажиры сами дотолкают 6 вагонов (!) 25 метров до нужной точки", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что, конечно, восхищаются такой силой "украинских рук", однако все же просят на будущее не конкурировать со вспомогательным локомотивом, потому что такие упражнения довольно опасны.
В комментариях кое-кто из подписчиков пишет, что Укрзализныця должна за такие накладки вернуть средства. А некоторые отмечают, что "хорошо, хоть не на подъеме остановился поезд".
Ранее мы писали, что Укрзализныця подложила пассажиру "зайца" в отсек для чемоданов.
Также сообщалось, что Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24.