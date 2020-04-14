Великдень в Україні 2020: як працюватимуть банки у святкові дні

Великдень в Україні у 2020 році випадає на 19 квітня і в цьому році українцям доведеться відсвяткувати найбільше церковне свято в умовах жорсткого карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Більшість магазинів, ТРЦ і розважальних закладів будуть закриті на Великдень через карантин. Також не рекомендується відвідування храмів і церков на великодні свята. Громадяни України можуть дивитися трансляції святкових богослужінь в онлайні або по телевізору.

Не будуть також працювати й банки України. Як повідомили в прес-службі НБУ, вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів. Відповідно, всі банківські установи будуть закриті в неділю, 19 квітня. Також вихідним днем буде понеділок, 20 квітня.

"У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого дня. Тому для банківської системи України, як і в цілому для держави, 20 квітня та 1 травня у цьому році будуть вихідними днями", - відзначили в прес-службі НБУ.

Також вихідними днями у 2020 році для банків стануть: 11 травня, 8 і 29 червня, 24 серпня, 14 жовтня та 25 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нова пошта зробила заяву для українців перед Великоднем.