Великдень 2022: кращі привітання у віршах і картинках

Великодні привітання у листівках і віршах

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди й у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань.

Зі Світлим Великоднем! Благополучних і спокійних днів, добра тобі й твоєму дому. Нехай Господь захищає від усіх бід і береже твою душу.

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

- Христос Воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашна ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Христос Воскрес! Зі Світлим Великоднем вітаю! Миру, щастя і добра бажаю. Нехай в вашому домі буде лад та достаток. І щоб в сім'ї завжди панували доброта, турбота і розуміння.

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

З Великоднем!

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Радісний надходить день,

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень,

Понад міста, понад села

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло -

Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти?

Вийдем-вийдем на горбок,

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла,

Нам Великдень принесла!

***