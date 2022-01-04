Великдень 2022: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем

Дати Великодня 2022

За православним календарем Великдень святкуватиметься 24 квітня. Оскільки це завжди неділя, понеділок 25-го буде вихідним днем.

Католицька Пасха відзначатиметься тижнем раніше, тобто 17 квітня.

Обчислити дату православної Пасхи можна за православним календарем. Для цього потрібно знати, коли перший повний місяць після дня весняного рівнодення 21 березня. Великдень відзначається в першу неділю після цього.

Якщо ж ця дата збігається з єврейським святом Песах, її переносять ще на тиждень.

Коли святкуватимемо Великдень до 2030 року за православним календарем