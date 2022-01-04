Великдень 2022: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем

Дата Великодня є рухомою і вираховується за місячним календарем. Вона може випадати в інтервалі з 4 квітня по 8 травня, в залежності від чого Великдень називають "раннім" або "пізнім".
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За православним календарем Великдень святкуватиметься 24 квітня. Оскільки це завжди неділя, понеділок 25-го буде вихідним днем.
Католицька Пасха відзначатиметься тижнем раніше, тобто 17 квітня.
Обчислити дату православної Пасхи можна за православним календарем. Для цього потрібно знати, коли перший повний місяць після дня весняного рівнодення 21 березня. Великдень відзначається в першу неділю після цього.
Якщо ж ця дата збігається з єврейським святом Песах, її переносять ще на тиждень.
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