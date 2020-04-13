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Великдень 2020: священики будуть освячувати продукти на перехрестях

STYLERЖиття    13.04.2020 - 19:44
Великдень 2020: священики будуть освячувати продукти на перехрестях
Великдень 2020 в Україні (фото: РБК-Україна)

На Великдень священики придумали, як будуть освячувати продукти в умовах карантину

Великдень в Україні у 2020 році випав на 19 квітня. Щоб уникнути масових скупчень вірян в церквах, голова Одеської ОДА закликав представників конфесій розробити спільний план проведення релігійних заходів.

У "спальних" районах Одеси, де немає храмів, на перехрестях будуть стояти священники, у яких будуть свічки, свята вода та аудіозаписи молебнів і співів.

Загалом локацій по місту, де будуть знаходиться священники, буде близько сорока. Там вони перебуватимуть з шести ранку до полудня, щоб всі охочі могли встигнути освятити великодні кошики. Про це заявили в Одеській єпархії УПЦ МП, повідомляє ТСН.

Аналогічні локації організовують і в містах Одеської області, а в селах священники пройдуть вулицями, освячуючи продукти, виставлені біля будинків.

При цьому богослужіння церкви проходять у режимі онлайн, і їх можна подивитися в інтернеті. Священнослужителі закликали людей залишатися вдома. Якщо люди прийдуть, то в храмах паски святити не будуть.

Щоб на Великдень не було натовпу перед храмами, освячувати продукти почнуть напередодні свята. Крім того, в районах області можливо будуть роздавати людям святу воду.

Нагадаємо, що в центрі Рівного у Свято-Вознесенському соборі УПЦ МП пройшло масове освячення верби, попри на карантинні обмеження. Люди були без масок і з припущеними масками на обличчі.

Варто зазначити, що Києво-Печерська лавра буде закрита на карантин через різке поширення випадків зараження коронавірусом. За добу з 79 випадків захворювання 63 були в Києво-Печерській лаврі.

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