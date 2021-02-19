Хлопець сів у BlaBlaCar і зник безвісті: рідні юнака звернулися до українців

Як стало відомо, зв'язок з Олександра Нетесом зник через 20 хвилин після від'їзду вчора рано вранці, ще до шостої години

За словами його батька, водій BlaBlacar подзвонив юнакові за пів години до виїзду, і автомобіль чекав Олександра біля торгового центру "Наша Правда". Час відправлення машини - 5:47 - вдалося зафіксувати завдяки його листуванню з дівчиною. При цьому спілкування в месенджері обірвалося через 22 хвилини, як вони рушили.

Рідні хлопця стверджують, що мобільник Олександр повністю зарядив перед виходом.

О 8 ранку мама хлопця знову намагалася вийти з сином на зв'язок, але безрезультатно. Сім'я Олександра відразу ж звернулися до поліції.

Зазначається, що в цей час невідомо, куди прямував хлопець.

У Дніпрі зник 20-річний хлопець Олександр Нетес (фото: nashemisto.dp.ua)

Рідні та близькі зниклого жителя Дніпра просять допомогти його знайти. Для цього представлені особливі прикмети Олександра.

У зниклого татуювання майже по всьому тілу.

На вигляд йому близько 20-25 років, зріст - близько 180-185 див. Волосся русяве.

На хлопцеві була шапка сірого кольору, він був у чорній куртці до колін, на ньому були джинси чорного кольору, чорні черевики.

Телефон для зв'язку з рідними Олександра: +38(066)6084849.

Житель Дніпра Олександр Нетес сів у авто BlaBlacar і зник (фото: nashemisto.dp.ua)