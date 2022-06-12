Парамедик із Маріуполя розповів про найскладніші дні війни

Першим його пораненим був чоловік, який отримав травми вдома - "прилетіло", коли дивився телевізор. На жаль, це був тільки початок.

Одного дня до лікарні привезли семирічну дівчинку, вона була у светрику, з кров'ю на спині. Парамедики розрізали одяг - і завмерли. У тілі живої дитини був отвір. Рана, через яку можна побачити, як б’ється серце. Ця історія закінчилася добре.

"Кожен знав свою роботу - і це її врятувало. Дівчинка жива, з нею все гаразд. Я приїжджав до лікарні, і вона передала мені свій малюнок", - говорить Сергій.

Парамедик зізнається: був випадок, коли втратив контроль над собою. Чоловік привіз важко пораненого сина років 16-ти. Без свідомості, з травматично ампутованими кінцівками, без жгутів для зупинки кровотечі... Сергій відчайдушно почав його реанімувати. Досі не розуміє, чому - але не міг зупинитися.

"Я реанімую та кричу: давайте щось робити! Мене відтягнули. Усі розуміли, що він уже приїхав мертвий. Пацану 16 років, все життя було попереду...", - згадує Сергій.

Він розповів, як допомагав врятувати жінку з розбитого пологового будинку, як ледве не потрапив під обстріл танку та проривався до пацієнтів під час авіаударів. Врешті решт Сергій поїхав з Маріуполя, але упевнений, що повернеться. Дивіться та слухайте повну історію за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" - найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

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