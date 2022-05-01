Парад скоро проводити буде нічим: РФ позбулася техніки, якою особливо пишалася

Війна так послабила Росію, що вона змушена планувати меншу кількість військової техніки на параді в Москві. Про це розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що українські захисники за два місяці знищили вже більше тисячі російських танків, майже 200 літаків, майже дві з половиною тисячі броньованих військових машин.

"Звичайно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі параду в Москві", - підкреслив Зеленський.

Якій техніці на параді вже не буде

За даними видання BBC, у 2022 році на парад у РФ зможе виїхати всього 129 одиниць військової техніки. У 2021 році було близько 200 машин. Літаків і вертольотів планується випустити стільки ж, скільки й минулого року – 77 одиниць.

А ось навороченої техніки, яка була на параді минулого року і якою так пишалася РФ, в цьому році не буде. А саме:

Танки Т-80БВМ

Самохідно-артилерійська установка 2С35 "коаліція"

Важкі вогнеметні системи ТОС - 1А "Солнцепек"

Машини інженерної системи дистанційного мінування "заземлення"

Зенітний комплекс "Панцир-С"

Машини Росгвардії

Практично всю цю техніку, крім САУ "Коаліція", яка знаходиться в розробці, бачили в Україні. І частину - у знищеному вигляді.

А ось виведуть на парад техніку, якої по суті у РФ немає. Наприклад танки Т-14 "Армата". У цих танків вельми сумна доля. Було випущено близько 20 прототипів цього танка – виключно для випробувань і парадів. Їх кілька разів виводили на парад, але кожен раз вони ламалися. І ніяких серійних випусків цього танка не було.

Швидше за все подібна доля і в іншої техніки, яку покажуть на параді в кількості декількох штук – БТР "бумеранг", САУ "Мста", БМП "Курганець".

ДО РЕЧІ, покажуть на параді Су-57 "Невидимка" в кількості 4 штук. І вельми сумнівно, що їх дійсно покажуть, оскільки на початок 2022 року про ці літаки експерти висловлювалися вельми негативно. Грошей на їх створення немає, прототипи для випробувань сирі та непридатні.

А що з армією на параді?

У пішому строю у складі параду пройде близько 10 тисяч осіб (минулого року було 12 тисяч). Однак частина цих людей - козаки, діти з воєнізованого руху "Юнармія" і співробітники МНС. Росгвардії в цьому році буде дві роти, хоча раніше їх було набагато більше. Ще пройдуть студенти військових училищ.

Крім того, у РФ є певне поняття – парадна армія. Тобто, по суті - це резерв, який показують виключно на параді. Цей резерв непридатний для військових дій, не воює і не вміє. Основне завдання таких людей і техніки – крокувати на парадах.

А для масовки людей набирають в Інтернеті. Погуляти в центрі Москви або Санкт-Петербурга на 9 травня пару годин – 300 рублів/на годину. В оголошеннях пишуть прямо - потрібні люди на масовку.

Гостей не буде зовсім

У 2022 році військовий парад на 9 травня у РФ відвідувати гості не будуть. Як повідомляють у Кремлі, нікого не запрошували, оскільки дата не ювілейна.

Але минулого року парад відвідав один гість - президент Таджикистану. І до цього – гості теж приїжджали. Але все почало змінюватися у 2014 році – після вторгнення РФ в Крим і на Донбас.

У 1995 році на параді були прем'єр-міністр Великобританії (на той момент Джон Мейджор), президент Франції (Франсуа Міттеран), президент США (Білл Клінтон), канцлер ФРН (Гельмут Коль).

Відтоді на паради до Москви приїжджали лідери 56 країн, у тому числі й голова КНР, Леонід Кучма (президент України), Едуард Шеварднадзе (президент Грузії). І ось лідери Литви та Естонії від запрошень ввічливо відмовлялися. Наступними стали лідери Грузії - вони перестали відвідувати паради з 2008 року.

У 2010 році в Москву приїхали голова КНР і канцлер ФРН Ангела Меркель. А також представники Болгарії, В'єтнаму, Греції, Ізраїлю та Чехії. У 2011 році парад був більш скромний, але гості все одно були присутні.

А з 2014 року на паради в Москві їздити іноземні гості перестали. РФ намагалася створити видимість і запрошувала в гості глав республік колишнього СРСР. І навіть нібито союзники почали відправляти представників від влади.

У 2016 році приїхав президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, у 2017 році - лідер Молдови Ігор Додон. У 2018 - президент Сербії Олександр Вучич.

У 2020 році всі плани сплутав коронавірус і парад до 75-річчя Перемоги перенесли на 24 червня. Запрошення були відправлені главам 19 держав. Але відвідали його лише глави Білорусі, Узбекистану, Боснії та Герцеговини, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Сербії та невизнаних квазіреспублік.

Але у 2022 році від РФ відмовилися навіть країни колишнього СРСР, залишилася лише Білорусь. Всі інші виступили проти війни - відкрито або завуальовано. А значить - ніяких візитів, ніяких парадів.