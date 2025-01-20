Парад планет станет началом новой эры. Астролог дала гороскоп для всех знаков Зодиака

Уже 21 января нас ждет редкое астрологическое явление - Парад планет. И это событие сможет существенно повлиять на важные события в нашей жизни.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз дала гороскоп для всех знаков Зодиака и рассказала, как на всех повлияет Парад планет.

Что такое парад планет

Парад планет, как отметила Лагуз, это астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы стоят рядом друг с другом с точки зрения наблюдателя Земли. В 2025 году парад планет состоится 21 января.

"Его влияние будет ощущаться несколько дней до и после этой даты. Парад планет создаст мощный энергетический фон, который будет способствовать глобальным и личным изменениям, активируя ключевые сферы нашей жизни. Этот период способен пробудить в нас наши мощные скрытые ресурсы и открыть новые возможности", - рассказала астролог.

Гороскоп на парад планет для всех знаков Зодиака

Овен

Парад планет активирует ваши карьерные амбиции и зоны ответственности. Вы почувствуете увеличение обязанностей, но в то же время получите шанс проявить себя перед руководством или клиентами. Ожидайте предложения о новой должности или проекте, который требует решительности. Но есть риск эмоционального выгорания из-за чрезмерных нагрузок, поэтому имейте это в виду и старайтесь держать себя в балансе и обязательно оставляйте себе время для физической активности - это поможет снять стресс.

Телец

Для вас этот период связан с духовным ростом, путешествиями и обучением. Вы можете открыть для себя новые горизонты, как буквально, так и метафорически. Ожидайте неожиданные знакомства, которые могут повлиять на ваше будущее. Также, в этот период могут быть трудности с адаптацией к новым обстоятельствам. Совет - займитесь изучением или исследованием чего-то нового, начните читать книгу, которая вас давно интересовала.

Близнецы

Энергия парада планет коснется ваших финансовых ресурсов и внутренних трансформаций. Вам придется пересмотреть свои подходы к бюджету или получить неожиданную прибыль. Ожидайте хорошей возможности инвестировать в прибыльные проекты или получить наследство. Но не принимайте импульсивных решений, они могут навредить. Практикуйте финансовую дисциплину и анализируйте риски перед принятием важных решений.

Рак

Отношения - ключевая тема этого периода. Вы будете решать, с кем их стоит укрепить, а какие - оставить в прошлом. Ожидайте появления новых партнеров или обновления старых связей. Также в этот период вас будут сопровождать эмоциональные колебания, которые могут привести к конфликтам. Поэтому, будьте бдительны и старайтесь не нервничать.

Лев

Парад планет повлияет на вашу повседневную рутину, здоровье и рабочие процессы. Вы можете найти новые способы повышения производительности или укрепления здоровья. Ожидайте важного задания, которое откроет для вас новые перспективы. Но есть риск переутомления из-за чрезмерной ответственности. Поэтому разработайте четкий график работы и отдыха, чтобы избежать стресса.

Дева

Этот период откроет для вас двери к творчеству и романтике. Вы найдете вдохновение в новых увлечениях или почувствуете прилив энергии в личных отношениях. Ожидайте ярких событий в любовной жизни или творческом процессе. Риск скрывается в чрезмерном перфекционизме, он может помешать расслабиться. Совет: попробуйте что-то новое, даже если это кажется непривычным для вас.

Весы

Фокус будет направлен на ваш дом, семью и эмоциональную безопасность. Возможно, вы будете вынуждены решать вопросы, связанные с жильем или близкими людьми. Ожидайте переезда или изменения в домашней атмосфере. Возможна напряженность в семейных отношениях, поэтому проведите больше времени с близкими, чтобы укрепить связь.

Скорпион

Коммуникации, путешествия и обучение станут для вас важными темами. Это удачное время для расширения контактов и поиска новых знаний. Ожидайте важных разговоров или документов, которые повлияют на будущее. Но помните - поспешные решения могут создать проблемы. Поэтому не спешите и планируйте все встречи и путешествия заранее, чтобы избежать хаоса.

Стрелец

Ваша финансовая сфера и чувство собственной ценности будут в центре внимания. Вы пересмотрите свои материальные приоритеты и найдете новые способы заработка. В этот период ожидайте дополнительных источников прибыли или шансов увеличить свой бюджет. Но будьте экономны и не тратьте деньги на ерунду, такое желание у вас тоже будет. А еще лучше - создайте финансовый учет, чтобы избежать ошибок.

Козерог

Это ваш период личного роста и новых начинаний. Вы сможете взять ответственность за свое будущее и достичь значительных результатов. Ожидайте прорыва в карьере или личной жизни. Не напрягайте себя дополнительными нагрузками, это может негативно повлиять на ваш уровень энергии и самочувствие. Определите приоритеты в жизни на этот период времени и действуйте постепенно.

Водолей

Этот период связан с завершением старых циклов и внутренним очищением. Вы можете почувствовать желание уединиться для переосмысления своих целей. Ожидайте инсайтов и духовного обновления. Не поддавайтесь самокритике или эмоциональной изоляции. Практикуйте медитацию или ведите дневник, чтобы понять свои истинные внутренние потребности.

Рыбы

Сфера дружбы и связей активизируется. Вы можете найти единомышленников или получить поддержку от друзей в самый важный момент. Этот период также благоприятен для работы в команде и участия в благотворительности. Ждите неожиданные предложения, возможности присоединиться к важному проекту. Но не будьте слишком доверчивыми к людям, это может привести к разочарованиям. Анализируйте свои социальные связи и уделяйте внимание только тем, кто действительно ценит вашу помощь и дружбу. Также вам важно найти время для уединения.