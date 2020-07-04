Парад планет 2020: всі подробиці про унікальне та рідкісне явище

Сьогодні, 4 липня, буде відбуватися вкрай рідкісне астрономічне явище на рівні всієї сонячної системи - парад планет. Подія такої важливості відбувається приблизно раз у 170 років.

Парад планет - явище, при якому певна кількість планет Сонячної системи опиняється по один бік від Сонця в невеликому секторі. При цьому вони знаходяться більш або менш близько один до одної на небесній сфері.

Планети в цей період стають доступні для спостерігачів з Землі Два рази в рік відбувається вибудовування в лінію трьох планет. Чотири планети сходять в одну лінію приблизно раз на рік. А п'ять - раз на 19 років.

Головною особливістю параду планет, який відбудеться вже сьогодні буде те, що абсолютно всі планети нашої сонячної системи вишикуються в одну лінію. Подія такого масштабу останній раз відбувалося в 1982 році.

4 липня в нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру. Решту планет побачити неозброєним поглядом не вийде. Наступного разу щось подібне очікується в 2161 і 2492 роках.

До речі, парад планет буває малим, великим і повним. Також розрізняються "видимі" і "невидимі" паради планет сонячної системи. Видимий парад планет - це коли п'ять яскравих планет у своєму русі підходять один до одного на близьку відстань і стають видні в один час в невеликому секторі неба.

Ми писали, як правильно пережити унікальний парад планет.

А також про те, що астрологи пов'язують парад планет 4 липня з імовірною датою кінця світу.