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Пара с ужасом поняла, что пила воду из туалета 6 месяцев: как это произошло

Пара из Китая пила воду из туалета 6 месяцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Супруги из Пекина были потрясены, узнав, что они пили туалетную воду в течение шести месяцев после переезда в новую квартиру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание New York Post.

Детали скандальной истории

Мистер Тан и его девушка начали испытывать странные проблемы со здоровьем вскоре после переезда в новую квартиру в мае. У обоих появился необъяснимый кашель. По словам мужчины, у него начали выпадать волосы и появились прыщи.

Интересно, что арендная плата квартиры составляла 1400 долларов, но счета за воду почему-то не приходили.

Тан проверил счетчики в квартире и заметил, что что-то не так. Когда пара включила воду в квартире, цифра на счетчике не увеличилась.

 

Решив, что пора обратиться к профессионалам, пара вызвала сантехника. То, что выяснил сантехник, повергло пару в шок. Оказалось, что они не заметили трубу, которая соединяла унитаз и водопровод.

Труба соединяла унитаз и водопровод (Скриншот)

Мужчина со спутницей поняли, что все шесть месяцев в квартире пользовались технической водой, предназначенной для слива унитаза. Тан и его подруга пили, купались и готовили на этой воде.

К счастью, сантехнику удалось немедленно устранить проблему, и трубы были отремонтированы, однако супруги утверждали, что в течение полугода они испытывали неблагоприятные последствия для своего здоровья и самочувствия.

Тан требует от арендной фирмы  возместить ему ущерб от того, что ему пришлось испытать.

Кстати, ранее ми писали, что названы пять самых грязных мест на кухне.

А еще писали о том, есть риск заразиться инфекциями из-за туалетной бумаги.

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