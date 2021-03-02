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Папа Римський передрік новий Всесвітній потоп і висловився про гнів Божий

Автор: Володимир Костирін

Папа Римський Франциск передбачив людству новий Всесвітній потоп - ця катастрофа біблійних масштабів може стати наслідком глобального потепління і танення льодовиків. Такі попередження прозвучали в книзі понтифіка "Про пороки і чесноти", яка вийшла друком 2 березня.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera.

В одному з уривків твору Франциск розмірковує про гнів Божий, що спрямований проти несправедливості та диявольського зла - "не того, що випливає з людської слабкості, а проти зла сатанинського натхнення".

"Великий потоп, можливо, через підвищення температури та танення льодовиків: що буде тепер, якщо ми продовжимо йти цим же шляхом", - попереджає Папа Римський, звернувшись до політиків і громадян проявити розсудливість щодо ситуації з кліматом.

Як нагадав Франциск, Біблія вчить, що потоп - це результат гніву Бога, який бачив дуже багато поганого і вирішив стерти людство з лиця Землі.

"Біблійна історія, на думку знавців, - казка міфічна. Але міф - це форма знання. За словами археологів, потоп - це казка історична, тому що на своїх розкопках вони виявили сліди повені", - зазначив глава римсько-католицької церкви.

Також понтифік звернув увагу на біблійні оповіді про порятунок Ноя з сім'єю на Ковчеві, де праведник зібрав "кожної тварі по парі".

"Бог визволив свій гнів, але він побачив праведника, взяв його і врятував його. Історія Ноя показує, що гнів Бога також є спасінням", - зазначив Франциск.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск вакцинувався від COVID, при цьому 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Нагадаємо, нещодавно еколог розповів, де в Україні готуватися до потужних паводків - на думку експерта, річки обов'язково вийдуть з річищ.

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