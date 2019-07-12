Паніка в київському метро: частина станцій закрита на вхід і вихід

Пасажири не можуть дістатися на роботу
У Києві раптово зупинилася синя гілка метро і закрили дві станції на вхід і вихід – станцію Контрактову і Почайну. Люди в паніці, так як це сталося в годину пік, коли багато хто з них добиралися на роботу.
Також з технічних причин закрили станції метро Тараса Шевченка, Оболонь, Мінська та Героїв Дніпра. За попередніми даними метро зупинилося, так як на станції метро Оболонь на рейки впала людина.
Фото: Nata Lylak
Всі поїзди затримуються і пасажирам довелося піднятися на поверхню, щоб добиратися на роботу іншими видами транспорту. В адміністрації Київського метрополітену на даний момент не кажуть, скільки часу триватиме затримка.
Люди скаржаться, що персонал метрополітену протягом 10 хвилин не зробив жодного оголошення і не повідомив, що закриті кілька станцій, а також не поінформував про те, що відбувається.
Стало відомо, що на колію впала жінка. На даний момент невідомо, які травми вона отримала. Через інцидент на багатьох станціях синьої гілки утворилася тиснява.
Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро". Обмеження діятиме з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.