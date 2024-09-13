Пятница, 13. Кому этот день принесет удары судьбы, а кому неожиданно повезет

Овен

Не бойтесь "роковых" дат. В этот день вам повезет, особенно в отношениях. Вы сможете достичь гармонии и найти общий язык со всеми вокруг. Решитесь на честный разговор с тем, кого любите. Вам следует обсудить проблемы, которые всегда замалчивались.

Телец

В этот день вам стоит подумать о развитии карьеры. Вероятно, судьба даст вам ласкового пинка, благодаря которому вы наконец-то сможете решиться на что-то грандиозное. Не время бояться и волноваться, начинайте действовать.

Близнецы

Эта пятница, хоть она и будет 13 сентября, будет спокойной, возможно, обойдется без ударов судьбы. Впрочем, учитывайте, что любые игры с огнем и авантюры могут вызвать неудачи. Не рискуйте.

Рак

Избавьтесь от страхов и начните действовать. Эта пятница может стать переломной, но в хорошем смысле. Стоит только отбросить застенчивость и честно себе признаться, чего вы хотите на самом деле.

Лев

13 сентября вам стоит забыть о лености. Сосредоточьтесь на своей цели и продолжайте упорно идти к мечтам. Если же вы будете поддаваться соблазнам и тратить время на суету, то об исполнении желаний можно забыть.

Дева

Позвольте чувствам изменить вашу жизнь к лучшему. Не стоит подавлять эмоции, иначе вы рискуете нарваться на настоящий "взрыв" страсти и даже злости. Если вы сумеете поймать правильную волну, то удача вам улыбнется.

Весы

В этот день вы поверите в чудеса, потому что они могут подарить вам много поводов для радости. Сияйте и наслаждайтесь жизнью. Не стоит бояться 13 числа, вам ведь оно не грозит.

Скорпион

Прислушайтесь к своей интуиции, она избавит вас от многих ошибок. Действуйте, но осторожно. Не торопите события и абстрагируйтесь от советов. В этот день вам не следует обращать внимание на мнения людей вокруг вас.

Стрелец

Вы точно можете надолго запомнить эту пятницу, но воспоминания будут приятными. Судьба подкинет вам шанс обрести эмоциональное облегчение. И, конечно, это подарит вам крылья.

Козорыг

Для вас эта пятница 13 станет звездным временем. Вы сможете блеснуть на работе и добиться незаурядных успехов в карьере. Демонстрируйте свои умения и не стесняйтесь достижений.

Водолей

Вас ждет новый опыт, о которых вы можете даже не догадываться. День может быть очень хорошим, настройтесь на позитив. Впрочем, воздержитесь от споров, они вам точно не помогут найти место под солнцем.

Рыбы

Отбросьте негатив, не стоит "программировать" себя на неудачи и "роковое" влияние в эту пятницу. Не теряйте доверие и продолжайте улыбаться этому миру. Гоните все плохое как можно дальше от себя.