Пятница 13: для кого из знаков Зодиака этот день станет особенно удачным

Близнецы

У вас в пятницу, 13-го будут все силы, чтобы изменить любую ситуацию – хорошую или плохую. Сейчас весь мир находится под вашим контролем, и только вам решать – как пройдет ваш день. Если вы давно хотели урегулировать сложную ситуацию – пользуйтесь моментом.

Рак

Ваш день будет наполнен любовью и состраданием, что вполне для вас естественно. Вы получите сегодня много любви в ответ. И хотя вы будете считать, что такой день не подходит для свидания, он может стать идеальным – поэтому не стоит отказываться от встреч. Тем более, что вечер вполне может закончиться романтикой.

Лев

Вам светит сегодня изобилие, особенно в финансовой сфере. Если у вас появится какое-то финансовое предложение или возможность – внимательно изучите детали. Если ничего такого нет – купите хотя бы лотерейный билетик. Никогда не знаешь, какие именно прекрасные вещи могут произойти, если ты приложишь совсем немного усилий.

Стрелец

У вас будет очень удачный день. Без дополнительных нагрузок. Вас будет приводить в восторг абсолютно все – от зеленого цвета светофора до вкусного латте. И хотя покупать лотерейный билет вам не обязательно, эта пятница у вас точно будет наполнена радостью, теплом и счастьем.

Водолей

Забудьте, что вы прячете от всех свою природную харизму. Сегодня вам стоит показать себя во всей красе и, если вас позовут на вечеринку – не вздумайте отказываться и отправляйтесь на мероприятие. Возможно там вы обнаружите, что привлекаете чье-то внимание. И это позволит отлично провести время.