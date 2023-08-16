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Пять причин обязательно есть арбузы, о которых вы не знали

Фото: Вот зачем нужно есть арбуз (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Арбуз является основным продуктом лета не просто так. Этот плод вкусный, сочный и невероятно полезный для здоровья. Арбуз не только обладает сладким вкусом без добавления сахара, но и является очень питательным продуктом, богатым витаминами и минералами.

Вот пять фактов о пользе арбуза для здоровья, которые могут удивить даже его суперфанатов, пишет Very Well Health.

Что вы не знали об арбузах

Вы можете есть кожуру и семечки

На самом деле, вы можете есть арбузные семечки и корки. Кожура арбуза богата клетчаткой и микроэлементами, такими как витамин С и цинк. Вы также можете замариновать кожуру или добавить ее в супы, рагу и жаркое для дополнительной питательной ценности.

Семена плода богаты фосфором, калием, белком, марганцем, фолиевой кислотой, полезными жирами, железом и цинком, и это простой способ добавить в блюдо больше клетчатки. 

Это супер увлажнение

Поддержание водного баланса важно круглый год, но особенно в летние месяцы, когда жарко и вы больше потеете. Хотя питьевая вода является очевидным выбором для удовлетворения ваших ежедневных потребностей в жидкости, это не единственный способ гидратации.

Несмотря на то, что это еда, арбуз на самом деле на 92% состоит из воды. Включение его в состав летних блюд и закусок поможет избежать обезвоживания (что является ключом к оптимальному здоровью мозга, пищеварительной функции и терморегуляции).

Желтые арбузы - особенные

Сейчас в магазинах продается большое количество сортов арбузов, в том числе сорта с разноцветной мякотью.

Например, в арбузе с желтой мякотью отсутствует ликопин, вещество, отвечающее за обычный великолепный красно-розовый оттенок плода.

Вместо этого арбуз с желтой мякотью содержит впечатляющее количество другого каротиноида, называемого бета-каротином. Считается, что бета-каротин полезен для здоровья, например, помогает снизить риск заболеваний глаз. Арбуз с желтой мякотью также является отличным источником витамина С.

Поможет облегчить боль в мышцах

Есть некоторые исследования, что определенная аминокислота под названием L-цитруллин может помочь при болезненности мышц после тренировки.

Арбуз, особенно кожура, является отличным источником L-цитруллина. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что он обладает способностью бороться с болезненностью мышц, перекус ломтиком арбуза может быть освежающей закуской после тренировки.

Поддерживает фертильность

Одним из самых удивительных качеств арбуза для здоровья является фертильность.

Употребление арбуза было связано с некоторыми факторами репродуктивного здоровья, такими как лучшее качество спермы, улучшение эректильной дисфункции.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства арбуза поддерживают здоровье всего организма.

 

Кстати, вот что произойдет с вашим здоровьем, если есть арбуз с косточками.

Читайте также, вот почему вам нужно есть арбуз, и в какое время суток это лучше всего делать.

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